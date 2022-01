Importanti novità in arrivo per i possessori di Postepay, la carta di Poste Italiane che sta riscuotendo molto consenso negli ultimi anni.

La carta di Poste Italiane continua a rimanere molto apprezzata dai clienti, anche in un momento non proprio felice per tutti i “titolari di un conto”. Messo alle strette in primis dal governo, che nella lotta all’evasione fiscale limita fortemente la circolazione del contante.

Sta diventando davvero difficile, anche in questa emergenza Covid, svolgere anche le più semplici operazioni allo sportello con gli istituti bancari. Si tratta di prelievi e depositi, che un tempo erano possibili senza alcuna limitazione anche presso gli ATM. Ma negli ultimi mesi gli istituti bancari hanno chiuso molti rubinetti. b

Poste italiane invece, si mostra al fianco dei clienti, offrendo tante possibilità pur restando all’interno del perimetro dettato dal governo.

Le nuove funzionalità che rendono i bancomat più sicuri

I clienti Postepay stanno apprezzando in particolare la possibilità di effettuare operazioni di prelievo e deposito sul territorio grazie agli ATM di Poste Italiane. Si tratta dei nuovi Postamat Cash-In che sono in grado di garantire a tutti i clienti tutte le operazioni comuni. Ma con alcune grandi novità che rendono queste azioni più sicure.

L’unica pecca al momento è la disponibilità limitata per i clienti: di questi particolari ATM di Poste Italiane attualmente in zona sono infatti presenti solo una ventina. Che, come detto, si differenziano dal passato per una maggiore sicurezza offerta ai clienti grazie ad un sistema di videosorveglianza decisamente migliorato.

Grazie anche ad un sistema antiskimming che non permette la clonazione delle carte, oltre ad un sistema di illuminazione che rende tutte le operazioni più sicure. Tra le tante operazioni possibili, il Cash-In Postamat permette di effettuare ulteriori pagamenti come quelli per utenze e ricariche telefoniche.