Gennaio volge al termine, e sono stati gia’ annunciati prossimi titoli PlayStation Plus gratuiti da riscattare, ma qualcosa e’ andato storto e qualche fan l’ha presa male. Svelati all’inizio di questa settimana, i giochi PS Plus di febbraio sono EA Sports UFC 4, Planet Coaster: Console Edition e Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep.

PS Plus è un servizio in abbonamento che consente agli utenti l’accesso online al multiplayer, offrendo anche una piccola selezione di giochi ogni mese, insieme ad alcuni sconti in negozio e l’accesso alla PS Plus Collection di PS5.

I giochi mensili possono essere scaricati durante un determinato periodo e rimarranno nelle librerie degli utenti e rimarranno giocabili finché il loro abbonamento rimane attivo. Il servizio ha attirato le critiche dei fan per un po’ di tempo, con molti scontenti delle offerte mensili, che in genere includono giochi più vecchi. Dicembre 2021 è stato un mese particolarmente frustrante per molti, poiché PS Plus ha aggiunto Godfall senza la modalità campagna.

Dopo l’annuncio da parte di PlayStation dei giochi PS Plus di febbraio 2022, ci sono stati molti abbonati che hanno deciso di sfuriare la loro frustazione sotto i social di PlayStation. Molti si sono affrettati a sottolineare che Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, che è il DLC della campagna per Borderlands 2, ha effettivamente fatto parte del servizio PS Plus in precedenza, essendo stato incluso in Borderlands: The Handsome Collection nel giugno 2019.

Nonostante tutto, sono arrivate molte critiche

PS Plus continua a suscitare critiche da parte dei fan, ma è possibile che ciò non durerà ancora a lungo, poiché si ritiene che PlayStation stia progettando un concorrente di Game Pass.

Xbox Game Pass è più simile a PlayStation Now che a PS Plus, ma si dice che Sony stia consolidando i suoi servizi in abbonamento in un unico pacchetto, che mirerebbe a competere con l’acclamato Game Pass di Xbox. La notizia di un tale concorrente potrebbe essere imminente, anche se Sony è rimasta in silenzio su fughe di notizie e speculazioni nonostante le prove crescenti.

Anche se non è ancora chiaro se PS Plus continuerà nella sua forma attuale, il costante respingimento degli abbonati suggerisce che Sony deve fare qualcosa per rinnovare il servizio.