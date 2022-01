Lo scorso anno, Nothing ha presentato al mondo il proprio primo prodotto. L’azienda fondata da Carl Pei, precedentemente CEO di OnePlus, ha scelto di lanciare un paio di cuffie true wireless chiamate Ear (1).

Il successo delle cuffie è stato immediato, nonostante le quantità limitate disponibili inizialmente. Tuttavia, con il passare dei mesi i problemi sono stati risolti e gli utenti hanno potuto acquistare le Nothing Ear (1) senza problemi.

Dopo la colorazione bianca disponibile al lancio, il produttore ha presentato anche quella nera per diversificare la propria offerta. In queste ore, il brand ha scelto di tirare le somme del primo prodotto realizzato.

Le cuffie true wireless Nothing Ear (1) stanno riscuotendo un grande successo



Le Nothing Ear (1) sono riuscite a totalizzare oltre 400.000 di unità vendute dal momento del lancio. Il risultato è ancora più notevole se si considera che tra settembre e ottobre dello scorso anno, il totale ammontava a 100.000 unità. La crescita della popolarità del brand ha permesso un notevole incremento delle vendite negli scorsi mesi.

Tuttavia Nothing non sembra intenzionata a fermarsi qui e Carl Pei ha confermato che arriveranno nuovi prodotti. Al momento non è chiaro di che device si tratta ma restiamo in attesa in quanto il loro debutto è atteso nel corso di quest’anno.

Inoltre, stando alle prime informazioni disponibili, tra i vari device potrebbe esserci anche uno smartphone. Questo device sembra essere in fase di sviluppo e il debutto potrebbe avvenire il prossimo anno. Come per le Ear (1), ci aspettiamo un case trasparente che permetterà di guardare tutte le componenti interne. A giudicare dalla partnership con Qualcomm certamente ci sarà un SoC del chipmaker all’interno.