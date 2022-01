Buone notizie per i fan di Snowpiercer: il treno si prepara a lasciare la stazione ancora una volta, con il dramma post-apocalittico che torna su Netflix questo mese.

Basandosi sulle prime due serie, questa stagione cerca di espandere ulteriormente la mitologia, con un sopravvissuto sceso dal retro treno, introdotto sotto forma di Asha di Archie Panjabi. I fan possono anche essere certi che questa non sarà la fine della corsa per la serie, con una quarta puntata già confermata.

Svelato poco alla volta

Lo show è uno dei pochi di proprietà Netflix che non arriva tutto in una volta, dato che va in onda su TNT negli Stati Uniti. Quindi, a differenza della maggior parte degli spettacoli presenti sulla piattaforma, non sarà possibile abbuffarsi per l’intera stagione tutto in una volta , almeno non fino a quando tutti gli episodi non saranno rilasciati.

Il primo episodio, intitolato La tartaruga e la lepre, è diventato disponibile martedì 25 gennaio, il giorno dopo il suo debutto negli Stati Uniti. Un nuovo episodio debutterà poi su base settimanale da questo momento in poi, arrivando sulla piattaforma ogni martedì fino alla fine di marzo. Non è stata data un’ora ufficiale, ma normalmente i nuovi episodi vengono aggiunti su Netflix alle 8:00 o prima.

Dall’altra parte dell’Atlantico, lo spettacolo non va in onda su Netflix ma sulla rete televisiva in abbonamento TNT, con episodi trasmessi ogni lunedì, quindi avremo gli episodi solo un giorno dopo le loro anteprime americane.

E voi, avete già visto le prime due stagioni?