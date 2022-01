Una delle branche della tecnologia che negli ultimi anni ha goduto di una diffusione a dir poco esplosiva è senza alcun dubbio quella dei pagamenti contactless, il coronavirus ha effettivamente dato una spinta in più verso tale direzione, la paura del contante che poteva fare da veicolo del virus ha portato ad un incremento nell’uso delle carte, il tutto suffragato anche dalla diffusione di conti online gestiti comodamente dagli smartphone i quali, grazie al chip NFC possono anche fare da carta di pagamento contactless.

In molti però si sono sempre chiesti se fosse possibile effettuare l’operazione al contrario, ovvero invece che pagare con lo smartphone, accettare pagamenti con quest’ultimo, dal momento che la tecnologia sostanzialmente è la stessa, a cambiare sarebbe solo il flusso della transazione che sarebbe inverso.

Apple e iPhone presto come POS

A quanto pare anche Apple si è posta la stessa domanda, solo che, grazie ai propri ingegneri ha deciso anche la risposta, si può fare e si farà, stando alle ultime indiscrezioni rilasciate da Bloomberg, il prossimo aggiornamento di iOS, che arriverà alla versione 15.4 offrirà tale funzionalità sbloccata per tutti.

Tutto ciò sembrerebbe merito dell’acquisizione da parte di Apple di Mobeewave, azienda specializzata nel settore che, anni orsono sviluppò un’app per Samsung ad hoc con lo stesso identico scopo, dopo l’acquisizione però, sembrerebbe che Apple abbia appreso l’how to di Mobeewave, decidendo dunque di riprodurlo e sfruttarlo a proprio favore per tirare un’altra stoccata al mondo Android, del resto parliamo di una funzionalità decisamente comoda, dal momento che consentirebbe di non aver bisogno di POS esterni da dover pagare.