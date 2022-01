Iliad porta la sua “rivoluzione” anche nel mercato della fibra in Italia. Nel comunicato stampa l’operatore sottolinea la sua capacità di andare “controcorrente” in un momento storico in cui i costi delle utenze aumentano sempre di più.

La società parte lanciando l’offerta per la fibra ottica a 15,99 euro al mese senza sorprese. L’offerta è già disponibile per 7,4 milioni di unità in Italia, e circa 1500 simbox sparse su tutto il territorio nazionale.

Nel dettaglio, l’offerta fibra di Iliad comprende:

15,99 euro al mese per utenti mobili Iliad con pagamento automatico, altrimenti 23,99 euro al mese;

prezzo garantito per sempre, senza costi nascosti e senza vincoli di durata;

per quanto riguarda i 5Gbit/s complessivi in ​​download, 700Mbit/s in upload per 6 milioni di unità immobiliari, oltre a 1Gbit/s in download e 300Mbit/s in upload per ulteriori 1,4 milioni di unità immobiliari;

Iliadbox in comodato d’uso gratuito;

minuti illimitati verso fissi e cellulari in Italia e verso fissi in più di 60 paesi nel mondo.

Disponibile anche l’extender wifi Iliad, un ripetitore wireless ideale da installare nelle case più grandi al costo di 1,99€ al mese (in affitto).

Arriva l’IliadBox

Parlando nello specifico di Iliadbox, il router WiFi 5 realizzato interamente dal team di Ricerca e Sviluppo di Iliad, il primo aspetto da sottolineare è quello della sua durabilità: l’obiettivo dell’operatore vuole combattere l’obsolescenza programmata e con essa l’inquinamento e gli inutili costi di manutenzione a carico degli utenti. Per questo motivo Iliadbox è stato progettato e testato per durare almeno 10 anni.

Nel corso della conferenza stampa i portavoce di Iliad hanno chiarito alcuni aspetti riguardanti la portabilità da un altro operatore e la possibilità per gli utenti di utilizzare un modem gratuito, diverso da quello imposto dal provider. Per quanto riguarda la portabilità, Iliad garantisce di occuparsi dall’inizio alla fine del porting operator in modo da evitare che il cliente rimanga senza rete durante il passaggio. Per il resto sarà possibile l’utilizzo del proprio modem, ma in questo caso la velocità potrebbe non raggiungere i 5Gbit/s promessi.