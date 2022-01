La principale novità di Iliad per questi giorni di fine Gennaio è rappresentata dal lancio della Fibra ottica. Dopo mese di attesa, i clienti del provider francese potranno ora attivare offerte per la telefonia fissa. La presenza della Fibra ottica si unisce alla tecnologia del 5G, disponibile per i clienti che attivano la Giga 120. Proprio grazie alla promozione dal valore di 9,99 euro gli abbonati potranno beneficiare del 5G a costo zero.

Iliad, lle tappe per un futuro addio del 3G

Nel campo della telefonia mobile, da qui alle prossime settimane Iliad andrà ad ampliare sempre di più la copertura del suo servizio 5G. Già nel 2022, in base a quelli che sono i programmi del gestore francese, dovrebbero aumentare le città raggiunte dalle reti internet di nuova generazione.

Il lancio del 5G in Italia da parte di Iliad porterà ad una serie di conseguenze. Proprio in occasione dello sviluppo per le reti di nuova generazione, il provider potrebbe far partire il suo processo di dismissione legato alle linee 3G.

In tal senso, Iliad dovrebbe seguire la strategia commerciale di altri provider. Come TIM e come Vodafone, infatti, anche il gestore francese nel futuro a medio termine dirà addio alle sue reti 3G. A differenza degli altri operatori però il corso di dismissione per il 3G non sarà proprio immediato. La strategia di Iliad, sotto questo punto di vista, sembra essere chiara: il 3G andrà via solo quando sarà raggiunta la copertura omogenea del territorio con l’attuale tecnologia per le linee 4G.