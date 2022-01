Un nuovo rapporto su Hogwarts Legacy è emerso online, fornendo ai giocatori di PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X informazioni sulla data di uscita del gioco e sul prossimo trailer.

Le informazioni arrivano da AccountNGT, un nuovo leaker sulla scena che è rapidamente salito alla ribalta per i leaks relativi a Star Wars Eclipse, GTA Online e Hogwarts Legacy. Secondo l’insider, l’uscita di Hogwarts Legacy è prevista per settembre. Ufficialmente, è semplicemente prevista una versione “2022“, quindi questa è la finestra di rilascio più ristretta finora, ma non ha ancora una data di rilascio precisa.

In aggiunta a ciò, AccountNGT afferma che il prossimo trailer conterrà una carrellata sulle varie abilità e azioni del gioco, ed è previsto che uscirà a febbraio o marzo come parte di un’anteprima PlayStation.

Tuttavia, come la finestra di rilascio ristretta, tutto cio’ dovrebbe essere presa con le pinze. Non solo queste informazioni non sono ufficiali, ma sono soggette a modifiche.

Ci sono state altre voci secondo cui il gioco avrebbe problemi di sviluppo e sarebbe stato posticipato al 2023, ma da allora WB Games ha riaffermato la finestra di rilascio del 2022 più di una volta, suggerendo che queste voci particolari non sono accurate, o almeno non del tutto precise.

Ecco la trama del gioco

Hogwarts Legacy è in fase di sviluppo per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X.

“Vivi Hogwarts nel 1800“, recita una dichiarazione ufficiale sul gioco. “Il tuo personaggio è uno studente che detiene la chiave di un antico segreto che minaccia di fare a pezzi il mondo magico. Hai ricevuto un’accettazione tardiva alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e presto scopri di non essere uno studente qualunque: possiedi un capacità insolita di percepire e padroneggiare la magia antica. Solo tu puoi decidere se proteggere questo segreto per il bene di tutti, o cedere alla tentazione di una magia più sinistra. Scopri la sensazione di vivere a Hogwarts mentre fai alleati, combatti i maghi oscuri, e infine decidere il destino del mondo magico. La tua eredità è ciò che ne fai.“