L’operatore telefonico virtuale ho. Mobile dispone al momento di un catalogo di offerte di rete mobile piuttosto vasto e adatto a diverse tipologie di utenti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di stuzzicare gli attuali utenti del rivale Kena Mobile con un’offerta che offre ben 120 GB di traffico dati.

ho. Mobile rende disponibile l’offerta ho. 7,99 120 Giga anche agli utenti provenienti da Kena Mobile

Come già accennato, l’operatore telefonico virtuale di Vodafone ha deciso di sfidare il rivale Kena Mobile rendendo disponibile all’attivazione un’offerta di rete mobile molto interessante. Nello specifico, si tratta dell’offerta denominata ho. 7,99 120 Giga.

Inizialmente, questa offerta era rivolta soltanto agli utenti provenienti da alcuni operatori, come Iliad, Coopvoce, Tiscali, Fastweb, Spusu Mobile, Rabona Mobile, Feder Mobile e LycaMobile. Da pochi giorni, però, potranno attivare questa offerta anche gli utenti che effettueranno la portabilità dall’operatore telefonico virtuale di TIM.

L’offerta ho. 7,99 120 GB, come suggerisce il nome, permette a chiunque la attiverà di usufruire di un quantitativo di traffico dati di 120 GB al mese. Oltre a questo, sono anche inclusi nell’offerta minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti. Il costo da pagare ogni mese è di 7,99 euro, a cui bisogna aggiungere la prima volta 1 euro per la nuova SIM. Non è invece previsto alcun costo di attivazione.

Vi ricordiamo comunque che l’operatore virtuale sta proponendo tante altre offerte. Una di queste è ad esempio l’offerta ho. 8.99, la quale propone 100 GB di traffico dati ogni mese assieme a minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri ad un costo di 8,99 euro al mese.