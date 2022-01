Il volantino Euronics che al giorno d’oggi possiamo trovare nella maggior parte dei punti vendita, rappresenta una delle migliori soluzioni disponibili per gli utenti che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo, data infatti la possibilità di spendere pochissimo sui vari acquisti effettuati.

La campagna promozionale ripercorre esattamente le linee guida di tutte le precedenti, ovvero gli acquisti possono essere effettuati in negozio, con alcune piccole limitazioni in relazione al socio di appartenenza, e differenze di location in location. Da notare che è presente anche la rateizzazione senza interessi, o meglio definita tasso zero, richiedibile solo nel momento in cui la spesa dovesse superare i 199 euro.

Correte sul canale Telegram di TecnoAndroid, potrete essere i primi a ricevere gratis i codici sconto Amazon completamente gratis.

Euronics: le nuove offerte con tantissime riduzioni di prezzo

Nuovi sconti speciali vi attendono in tutti i negozi Euronics, arrivano prezzi bassissimi su alcuni prodotti dall’elevato interesse commerciale, anche se nella maggior parte dei casi parliamo di modelli legati alla fascia intermedia, ovvero in vendita a cifre inferiori ai 299 euro. I due prodotti da non perdere assolutamente di vita sono Xiaomi Mi 11 Lite 5G e Redmi Note 10S, non sono troppo simili in termini di prestazioni, il consiglio è di acquistare il Mi 11 Lite, in quanto più performante, dotato di tecnologia 5G, display AMOLED ed un ottimo comparto fotografico.

Naturalmente all’interno del medesimo volantino si possono trovare occasioni anche legate ad altre categorie merceologiche, come un TV LED LG da 45 pollici, in vendita a 699 euro, solamente per citare un singolo esempio. I dettagli sono raccolti qui.