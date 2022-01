Effetto Bokeh: chi ha detto che non si può ottenere con lo smartphone?

Una foto senza effetto bokeh è una foto povera (o almeno in alcuni casi). Per intenderci, avete presente lo sfumato che si crea in foto alle spalle del soggetto in primo piano? Ecco, proprio quello. Secondo molti, l’unico modo per realizzarlo è utilizzando una buona reflex, ma non è così, perché si può avere anche con un semplice smartphone. Ciò che invece di fondamentale c’è è una buona mano, tanta pazienza e la nostra guida.

Smartphone: come regolare le impostazioni

Innanzitutto è importante avere uno smartphone di ultima generazione. Se così non fosse, niente paura, perché si potrà raggiungere un effetto simile utilizzando delle app aggiuntive. Iniziamo dalla prima opzione: apriamo la Fotocamera sul nostro smartphone e controlliamo che sia presente un filtro o un effetto chiamato Mosso, Sfoca sfondo, Bokeh o più semplicemente la modalità Ritratto. In alternativa, per i più esperti è possibile ottenerlo tramite la fotocamera PRO e impostando la modalità Manuale. Dopodiché si dovrà agire sui parametri Focus e Apertura otturatore, così da poter modificare l’effetto sfocatura sulla foto.

Come ricreare l’effetto Bokeh con altre app

Qualora non foste soddisfatti, esistono alcune app che vi aiuteranno nella realizzazione della foto con effetto bokeh tramite smartphone.

Le migliori app per Android e per iPhone sono: