Crysis 4. Nessun errore di battitura ma semplicemente il nuovo capitolo del famoso gioco che ci ha lasciato ben 9 anni fa con il terzo capitolo. Crytek ha deciso di intraprendere la strada dello sviluppo per un nuovo titolo a meno di un anno e mezzo dall’uscita della Remastered Trilogy.

Al momento molto scarni sono i dettagli in merito a quello che sicuramente punta a confermarsi come il gioco dell’anno in linea con quanto fatto dai predecessori. Sappiamo solo che il progetto è ai primordi e che lo sviluppo potrebbe risolversi in qualche anno almeno. L’attesa, di conseguenza, sarà ancora molto lunga.

La società punta a consolidare il seguito di una tradizione che è valsa parecchi pareri positivi tra i gamer. Brevissimo il teaser che qui di seguito mostra qualche anticipazione scarnissima. Non aspettatevi niente di che.

Crysis 4 arriverà

Crysis è il solito FPS con al seguito una richiesta di requisiti minimi decisamente importante per essere giocato. Servirà un PC potente per godere del massimo della definizione e molto probabilmente una console di ultima generazione per essere giocato su piattaforma standalone classiche come quelle di Sony e Microsoft.

Con la remastered il titolo ha guadagnato parecchi punti vista l’implementazione del ray tracing e dell’altissima risoluzione. Esigente al punto da mettere in seria crisi le moderne piattaforme Desktop di ultima generazione.

I lavori sul nuovo capolavoro di Crytek non avranno alcun impatto temporale sullo sviluppo di Hunt: Showdown, così come precisato dalla stessa compagnia. Il divertimento, quindi, continua e continuerà mentre cresce l’attesa per questo nuovo titolo.