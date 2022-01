CoopVoce batte tutti con le Evolution: ecco un regalo clamoroso

I gestori virtuali sono un’ottima risorsa in campo telefonico e a dimostrarlo sono sempre i soliti nomi. Tra questi c’è anche CoopVoce, il quale con le sue promozioni migliori sta dimostrando di averne più degli altri.

Inoltre grazie all’ultima iniziativa, tutti coloro che sottoscriveranno un offerta della linea Evo potranno beneficiare di 30 € in regalo gratis sul credito residuo. Più in particolare solo per quanto concerne la EVO 100.

CoopVoce: le offerte Evolution sono ancora disponibili con i soliti prezzi di favore

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

Prezzo mensile: 4,50 euro al mese per sempre

Ovviamente tutti gli utenti avranno diritto all’applicazione ufficiale per monitorare tutti i dati inerenti alla propria offerta. Ecco cosa sarà possibile fare con l’app ufficiale di CoopVoce: