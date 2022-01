Solamente oggi da Coop e Ipercoop arrivano sconti davvero da non perdere, gli utenti riescono a mettere le mani su alcuni modelli di altissimo livello, con prezzi alla portata di tutti e dal risparmio praticamente assicurato.

Il volantino riserva piacevoli sorprese a tutti coloro che sono alla ricerca della perfetta occasione per iniziare a risparmiare; gli acquisti possono essere tranquillamente completati solo in negozio, ma senza comunque essere costretti a sottostare a vincoli legati al posizionamento e similari. I prodotti sono distribuiti no brand, e sopratutto con la garanzia di 24 mesi, necessaria per coprire eventuali difetti di fabbrica.

Coop e Ipercoop: le nuove offerte non lasciano scampo

In questi giorni sono ufficialmente arrivate le nuove offerte di Coop e Ipercoop, con le quali tutti gli utenti possono pensare di acquistare un nuovo smartphone relativamente economico, in vendita a prezzi non superiori ai 149 euro.

Il modello su cui effettivamente l’azienda ha puntato maggiormente, è il Samsung Galaxy A12, un prodotto che viene commercializzato a soli 149 euro, ed è da considerarsi assolutamente positivo, sia per l’interfaccia grafica installata, che il comparto fotografico proposto. Nel momento in cui si vorrà invece puntare verso un prodotto ancora più economico, la scelta potrà ricadere tra Xiaomi Redmi 9AT o anche ZTE Blade A31, tutti in vendita a meno di 100 euro.

Per i dettagli dell’ottima campagna promozionale di coop e Ipercoop, vi dovete assolutamente rifare alle pagine che trovate qui.