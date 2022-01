Comet rinnova la propria campagna promozionale di punta, promettendo una lunghissima serie di sconti per tutti gli utenti che decidono di recarsi in negozio, o di appoggiarsi direttamente all’e-commerce della stessa azienda, per i propri acquisti.

Dovete ricordare, infatti, che le compravendite possono tranquillamente essere completate anche online, in modo da avere la certezza di ricevere gratis la merce presso il domicilio, nel momento in cui l’ordine dovesse avere un valore immediatamente superiore ai 49 euro. E’ presente, per coloro che spenderanno invece più di 199 euro, anche la rateizzazione senza interessi, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Comet: offerte assurde per tutti i gusti

Occasioni per tutti gli utenti da Comet, il volantino più pazzo e vario del momento, propone un elevatissimo quantitativo di sconti da non perdere di vista. I top di gamma sono perfettamente rappresentati dal Galaxy S21 FE, un modello appena lanciato sul mercato nazionale, ed impreziosito da specifiche di altissimo livello, nonché un prezzo di “soli” 699 euro.

Le occasioni più agguerrite ed interessanti, tuttavia, spiccano nel momento in cui ci avviciniamo alla fascia intermedia della telefonia mobile, qui possiamo infatti trovare Realme GT Master Edition (il prodotto con una forte attenzione al design), passando per TCL 20L, ma anche Realme 8 e oppo Find X3 Lite. Le occasioni messe a disposizioni degli utenti sono davvero moltissime, e non potendo riassumerle interamente in un articolo, vi raccomandiamo la visione delle pagine a questo link.