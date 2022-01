Le nuove offerte del volantino carrefour riescono a ritagliarsi un grandissimo spazio nel cuore di tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone di ultima generazione, in vendita al giusto prezzo finale di vendita, ovvero senza richiedere un esborso particolarmente elevato.

La spesa da sostenere sarà sempre e soltanto nei singoli punti vendita in Italia, va notato che gli stessi prezzi indicati non sono attivi sul sito ufficiale, o comunque recandosi personalmente presso location differenti. In aggiunta, segnaliamo la presenza delle varianti no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Per i codici sconto Amazon, abbiamo creato un canale Telegram, lo trovate a questo indirizzo. Ogni giorno vengono distribuiti gratis, affiancati da tantissime offerte speciali.

Carrefour: le offerte con i prezzi più bassi

Le offerte del volantino Carrefour cercano di accontentare il maggior numero di utenti, garantendo prezzi bassi su sempre più prodotti. Osservando ad esempio il segmento della telefonia mobile, il modello che spicca è chiaramente l’ultimo Apple iPhone 13, un top di gamma a tutti gli effetti, disponibile nel periodo a 1059 euro, nella sola variante con 128GB di memoria interna. Sempre restando nel mondo Apple, segnaliamo comunque la presenza di un ricondizionato d’eccezione, è disponibile iPhone X, a soli 369 euro.

Gli utenti che invece vorranno acquistare uno smartphone Android, potranno scegliere tra Alcatel 1SE, Galaxy A32, Redmi Note 10 5G, TCL 20SE, Xiaomi Redmi 9At o anche Oppo A74, spendendo al massimo 259 euro, per un modello alle medesime condizioni elencate in precedenza. La campagna promozionale la potete sfogliare direttamente a questo indirizzo.