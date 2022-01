Prezzi bassissimi sono a disposizione di tutti gli utenti da Bennet, arrivano difatti sconti incredibili su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, garantendo un risparmio importante su tanti smartphone e dispositivi di elettronica in generale.

La campagna promozionale è una delle più interessanti, prima di tutto per la varietà degli sconti proposti, da notare infatti che i consumatori si ritrovano a fronteggiare un volantino disponibile ovunque sul territorio, che prevede garanzia di 2 anni su ogni acquisto, e sopratutto variante no brand per quanto riguarda la telefonia mobile.

Bennet: quanti sconti assurdi e che prezzi bassi

Con il nuovo volantino Bennet gli utenti si ritrovano a poter scegliere tra smartphone dalla doppia natura, da un lato infatti è presente il top di gamma per eccellenza, l’ultimo modello di casa Apple, quale è appunto l’iPhone 13, acquistabile a soli 879 euro, dall’altro un terminale da meno di 200 euro. Il primo è chiaramente il più interessante, sopratutto perché l’azienda è stata in grado di ridurne di molto il prezzo di vendita, se considerate infatti che la maggior parte degli altri rivenditori, ancora oggi lo vende a più di 1000 euro.

Nel secondo caso, invece, parliamo di Galaxy A12, un low-cost dalle discrete prestazioni generali, in vendita appunto a soli 179 euro, e con il quale risulta possibile fare affidamento sull’ottima interfaccia di casa Samsung. Maggiori informazioni in merito all’ottimo volantino discusso nell’articolo, sono disponibili premendo il seguente link.