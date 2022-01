Cosa succede sulla piattaforma Wish? perché circola in rete la notizia di una chiusura dal 1 marzo 2022? facciamo il punto della situazione!

Wish si conferma tra le app più utilizzate in Italia

Wish è una piattaforma di E-commerce, che in Italia ha avuto un notevole risalto negli ultimi anni. E’ possibile trovare oggetti di ogni sorta, spaziando da vestiario ad Hi-tech, da casalinghi a ferramenta.

Pare inverosimile la notizia circolata in rete recentemente, dove si prospettava la chiusura dello store, in quanto Wish ha investito tanto in Italia da due anni a questa parte, lanciando diversi programmi speciali.

In particolare il programma Wish Local, che da la possibilità ai clienti di ordinare online e ritirare i prodotti dai negozianti di zona. In questo modo si sono venuti a creare migliaia di collaborazioni sul suolo italiano tra i piccoli commercianti e l’azienda madre, a beneficio di entrambe.

Oltre all’aspetto di comodo per il cliente riguardante le consegne, i titolari delle attività aderenti hanno avuto la possibilità di vendere i loro prodotti gratuitamente e senza alcun onere di trattenuta all’interno della piattaforma Wish. I più attenti tra gli utilizzatori avranno sicuramente notato, che da circa due anni è stata aggiunta una sezione dove compaiono i prodotti della propria zona. E’ sufficiente inserire il Cap di residenza per visualizzare centinaia di risultati, che si possono acquistare e ritirare immediatamente.

Dal 1 marzo blocco delle spedizioni per alcuni stati

Di recente Wish si è trovata alla prese con un bel problema, in quanto è stata bandita dalla Francia, accusata di aver venduto prodotti pericolosi. Prima di interrompere ogni attività commerciale, ha specificato che gli ordini pagati saranno consegnati ai destinatari.

Oltre alla Francia ci sono altri stati in cui sarà interrotto il servizio e la lista si può trovare sulla sezione FAQ del sito o dell’applicazione; Tuttavia non preoccupatevi l’Italia non è tra queste!

I clienti degli stati dove sarà interrotto la vendita, vedranno scomparire l’app di Wish dal Play Store. Il sito internet rimarrà visibile, ma non si potrà selezionare la spedizione verso determinati stati, dove è cessato il servizio.