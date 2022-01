Un trucco che in pochi conoscono, ma che può consentirci di acquistare tanti oggetti a pochi centesimi.

Wish: la sezione Local riserva tante sorprese

Negli anni il famoso e-commerce ha implementato numerose nuove funzioni, in particolare ci riferiamo alla sezione ”Ritiro” dell’applicazione.

Qui è possibile comprare svariati oggetti che si trovano già disponibili nei negozi delle immediate vicinanze, infatti per attivarla occorre inserire il nostro Cap ed il tutto senza pagare alcuna spesa di spedizione.

La sezione ritiro si compone principalmente di tre tipologie di oggetti:

prodotti messi in vendita dai commercianti aderenti al programma local: si tratta di negozi convenzionati per ritirare i prodotti ordinati su Wish e che hanno possibilità di vendere la propria merce sull’app.

aderenti al programma local: si tratta di negozi convenzionati per ritirare i prodotti ordinati su Wish e che hanno possibilità di vendere la propria merce sull’app. merce di inventario Wish local : sono dei prodotti che Wish invia ai propri affiliati con lo scopo di dare un servizio aggiuntivo e aumentare il numero di articoli subito ritirabili in zona, senza oneri di spese spedizione per il cliente finale.

: sono dei prodotti che Wish invia ai propri affiliati con lo scopo di dare un servizio aggiuntivo e aumentare il numero di articoli subito ritirabili in zona, senza oneri di spese spedizione per il cliente finale. articoli ordinati online dai clienti e mai ritirati che, superati i tempi di giacenza massimi, sono rimessi in vendita nella sezione ritiro immediato.

Ecco come fare acquisti a pochi centesimi

All’interno della sezione Ritira Subito, occorre scorrere i numerosi annunci in maniera frequente. Spesso, Wish per svecchiare i depositi locali applica delle promozioni incredibili su vari oggetti,, con prezzi a partire anche da 10 centesimi.

Quando un cliente non ritira l’oggetto, l’algoritmo di Wish lo inserisce in vendita nella sezione locale. Se dopo qualche tempo non si trova un nuovo acquirente viene svenduto a prezzo simbolico.

Può succedere che quando i prodotti non ritirati dallo stesso negoziante sono più di uno, vengano venduti in un unica soluzione con una mistery box a prezzi tra 1 e 5 euro.

Personalmente abbiamo tentato l’acquisto per fare un test e con 4,60 euro abbiamo ricevuto 2 paia di cuffiette Bluetooth e una sciarpa.

Questo si verifica anche con l’inventario che l’azienda invia agli affilati. Superati i mesi prestabiliti in caso di mancata vendita finisce per essere smaltito a prezzi regalo.