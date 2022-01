Whatsapp: passi da gigante per la piattaforma, ora si potranno anche effettuare stampe

Ricordate quando, se ci si voleva scrivere, lo si doveva fare necessariamente tramite una lettera per poi aspettare settimane prima di saperne la risposta? Oppure, più recentemente parlando, se si voleva sentire l’altro si effettuava una semplice chiamata che nulla ha a che fare con il famosissimo ed attuale Whatsapp. Ebbene, il tempo ha portato con sé questi ricordi, lasciandoci in balia della tecnologia più avanzata. Ciò malgrado, in un mondo caratterizzato da messaggi superflui fatti di botta e risposta, le parole le porta via il vento. Proprio per questa ragione esiste un modo per salvare una chat, stamparla e regalarla alla persona desiderata.

Whatsapp: come stampare sulla piattaforma?

Il mezzo per rendere vero questo desiderio legato ai più nostalgici (e non solo) si chiama iMazing ed altro non è che un’applicazione capace di esportare le conversazioni. Inoltre, qualora si volesse, sarà possibile scaricare il PDF con la stessa impostazione grafica della chat. A quel punto si può procedere con la stampa di cui parlavamo precedentemente. Tale discorso vale per iPhone, iPad, Mac.

Per chi invece possiede un dispositivo Android, è possibile scaricare l’app Backup Text for Whats. Questa permette di convertire le chat in formato CSV, Excel e HTLM. Così come accade per iOs, anche in tal caso è possibile fare un backup di quello che si seleziona dal proprio WhatsApp prima di stampare. Infine si potrà inviare il contenuto direttamente su email.

Entrambe le app, comunque sia, hanno lo scopo di “fissare” su carta le conversazioni che non si vogliono dimenticare o perdere.