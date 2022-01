Basta davvero un messaggio di Whatsapp per sospendere lo spoglio per il Governo? A quanto pare sì. In questi giorni si sta tenendo l’elezione del Presidente della Repubblica e al momento sono molteplici i voti per Sergio Mattarella. Ma cosa è successo?

Sembra che ad un certo punto della lettura dei voti, le operazioni si siano fermate, poiché uno dei presenti aveva bisogno di inviare un messaggio. Si tratta dell’on. Casellati, che ha impugnato il suo smartphone mentre i primi addetti aprivano e verificavano le buste, le passavano al Presidente della Camera (Roberto Fico), il quale a sua volta le rigirava al Presidente del Senato (Maria Elisabetta Casellati), e infine agli addetti che computano il voto. Tutto è accaduto sotto gli occhi delle telecamere.

Whatsapp: cosa è cambiato nelle ultime ore? Ecco la verirà

Trascorso qualche giorno, la situazione dovrebbe essersi in parte stabilizzata. L’elezione del Presidente della Repubblica 2022 è avvenuta e vede vincitore Sergio Mattarella, al Quirinale con 759 voti, superando il quorum di 505 voti. Mattarella ha poi dichiarato: “Accetto per senso di responsabilità, nonostante prospettive personali, non potevo sottrarmi”. Tra due giorni vi sarà la scadenza del precedente mandato, che porterà il Parlamento a riunirsi per il giuramento.

Quali sono state le reazioni dell’elezione? Draghi ha affermato: “Splendida notizia per gli Italiani”. Meloni: “Ora rifondare il centrodestra”, Salvini: “Non commento”. Giorgetti: “Dimissioni? Verso fase nuova per Governo”. Conte: “Mattarella bis proposto da M5S”. Nella settima votazione il nuovo e futuro Presidente della Repubblica ha già ricevuto 387 voti, ieri erano 336.