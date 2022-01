In queste ultime settimane, gli sviluppatori di WhatsApp hanno dato dimostrazione di ampio attivismo con la messa a disposizione di importanti upgrade per la piattaforma di messaggistica istantanea. Le novità del servizio si sono alternate dalle note audio (con la presenza del tool per la riproduzione accelerata delle note vocali) all’invio delle foto.

WhatsApp, il nuovo upgrade per la condivisone delle foto

Proprio per quanto concerne l’invio delle foto è prevista una novità molto interessante a riguardo. Gli sviluppatori di WhatsApp per il lancio di una funzione già disponibile sugli smartphone di Android si sono affidati ad un tool già disponibile su Instagram.

Prendendo come modello il servizio del social network, anche su WhatsApp tutti gli iscritti hanno ora la possibilità di inviare le immagini in “una sola visualizzazione”.

L’aggiornamento previsto dai tecnici di WhatsApp ha quindi lanciato anche sulla chat la funzione delle foto a scadenza. Gli utenti della piattaforma di messaggistica avranno la possibilità di inviare un’immagine ai contatti della loro rubrica in maniera istantanea. I destinatari, alla ricezione del file, potranno visualizzare la foto solo in unica occasione. Alla chiusura dell’immagine, il file sarà eliminato in automatico.

Sono due le note di forza di questo aggiornamento presentato da WhatsApp. Oltre a garantire delle conversazioni sempre più immediate per gli utenti, grazie a questa novità gli iscritti della chat di messaggistica avranno la possibilità di risparmiare spazio sulla memoria dello smartphone. Oltre alla presenza sui dispositivi Android di nuova generazione, questa funzione è prevista anche su tutti i nuovi modelli di iPhone.