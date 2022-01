Unieuro è assurda: offerti smartphone gratis a tutti gli utenti

La corsa allo smartphone all’ultimo grido o magari a quel pc che può essere in grado di risolvere i nostri problemi di lavoro, non smette mai di pervadere i pensieri. Tutti, o quasi, girando sul web non fanno altro che cercare le offerte migliori per portare a casa un dispositivo di livello.

Unieuro è uno dei colossi che più permette di avere a disposizione offerte del genere, forse le più basse in assoluto. Il grande valore della nota catena non è quindi in discussione, anche se nelle ultime ore qualcuno si sarebbe lamentato. Unieuro non c’entra chiaramente nulla, visto che la truffa utilizza in maniera indebita il suo nome proprio per provare a far credere a tutti di poter ottenere uno smartphone gratis. In basso trovate la reale descrizione del sito, quella che non esiste sul sito fake messo su dai truffatori.

Unieuro: questa è la reale descrizione del sito ufficiale e reale dell’azienda

“Sullo store potrai trovare moltissime offerte sull’elettronica in continuo aggiornamento per venire incontro alle esigenze più disparate: per quanto riguarda l’assortimento possiamo dire di essere uno dei migliori negozi di elettronica online, dove i nostri clienti possono fare shopping in totale sicurezza e comodità.

Una delle categorie più ricche è senza dubbio quella degli smartphone: sullo store di Unieuro è infatti possibile trovare le migliori offerte sui nuovi smartphone, approfittare delle diverse promozioni in corso e aggiudicarsi un nuovo e fiammante smartphone a poco prezzo effettuando l’acquisto direttamente da casa propria. Perfetto complemento agli smartphone sono poi i tablet: su Unieuro.it potrai trovare moltissimi tablet sottocosto e scegliere il modello che meglio può andare a complementare il tuo smartphone.”