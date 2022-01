Gli italiani sono costantemente raggirati in rete dalle truffe legate alle principali banche attive sul territorio nazionale. Molti hacker, per mezzo di alcune comunicazioni che portano la firma fasulla di istituti come Unicredit di BNL, cercano di intercettare i correntisti con i loro tentativi di phishing.

Unicredit e BNL, così le truffe arrivano via mail ed SMS

Nonostante nel corso di questi ultimi mesi, sia Unicredit che BNL che altre importanti banche sul territorio nazionale abbiano fatto numerosi passi in avanti per la sicurezza online, i tentativi di phishing continuano ad essere all’ordine del giorno. I cybercriminali, ad esempio, cercando di intercettare l’attenzione dei clienti di Unicredit e BNL, mostrando loro eventuali accrediti sui conti correnti dal valore anche superiore ai 1000 euro.

Questi messaggi hanno ovviamente un ruolo strategico: attrarre i correntisti di Unicredit e di BNL a cliccare sui link in allegato a mail ed SMS truffa. I tentativi di truffa a loro volta servono ai malintenzionati della rete per rubare le credenziali personali degli utenti. In alcuni casi, con la condivisone automatica dei dati, gli utenti potrebbero essere esposti anche a tentativi di furto d’identità.

La circostanza peggiore sempre legati ai conti correnti di Unicredit e di BNL è quella relativa alla perdita dei risparmi. Proprio grazie a questo genere di comunicazioni, gli hacker della rete in alcuni casi possono accedere anche alle credenziali home banking delle possibili vittime. In caso di condivisione automatica delle credenziali home banking, il rischio di perdere i propri risparmi anche in pochi giorni potrebbe essere davvero alto.