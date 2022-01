Il volantino che Trony ha deciso di proporre per gli ultimi giorni del mese di Gennaio, va a rispolverare un meccanismo già visto ed apprezzato in passato, con il quale i consumatori hanno comunque la possibilità di godere di un risparmio importante, senza essere limitati nella scelta dei prodotti.

Tutti gli acquisti potranno essere completati, in via esclusiva, nei singoli punti vendita in Italia, ricordiamo infatti che al momento gli stessi prezzi, o meccanismo, non risultano essere validi altrove. Coloro che spenderanno più di 199 euro, avranno comunque la possibilità di accedere alla rateizzazione senza interessi, definita comunemente Tasso Zero, in modo da poter pagare il dovuto in comode rate fisse mensili.

Trony: le nuove offerte del volantino sono imperdibili

Trony ne ha per tutti con la nuova campagna promozionale, a conti fatti gli utenti hanno piena libertà di scelta per godere di prezzi bassi, e di sconti applicabili ai prodotti maggiormente desiderati. La via da seguire per risparmiare non potrebbe essere più semplice, bisogna infatti semplicemente aggiungere al carrello tutti i prodotti desiderati, e poi recarsi direttamente in cassa.

A questo punto, gli addetti provvederanno ad applicare una forte riduzione proporzionale alla spesa effettivamente raggiunta. In particolare parliamo di sconti di 100, 30, 250, 550 e 1200 euro, nel momento in cui si supereranno i 600, 300, 1200, 2400 e 4600 euro. Importante ricordare che gli sconti saranno immediati, applicati direttamente sullo stesso scontrino, e non rappresentati da rimborsi o buoni sconto inviati in un secondo momento. Maggiori informazioni sono raccolte qui.