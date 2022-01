TIM guarda con grande interesse al mercato della telefonia mobile. Il provider italiano vuol tornare ad essere leader in questo campo delle telecomunicazioni, proponendo una serie di novità in termini di listino. Ancora nel mese di Febbraio i clienti potranno beneficiare di interessanti tariffe low cost.

TIM, due offerte low cost il mese di Gennaio

I clienti che scelgono di attivare una SIM con TIM potranno attivare, ad esempio, la tariffa Gold Pro. Questa ricaricabile prevede un ticket con consumi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica con 70 Giga per la connessione di rete internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della ricaricabile è pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

Altra vantaggiosa offerta per tutti coloro che scelgono di attivare una SIM con il gestore italiano è la Steel Pro. In questa circostanza, gli utenti riceveranno chiamate illimitate verso tutti, SMS infiniti e 50 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo è di 6,99 euro ogni trenta giorni.