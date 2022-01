I dispositivi mobili di alcuni diplomatici finlandesi che lavorano all’estero sono stati violati con l’uso di sofisticati spyware, ha affermato venerdì il governo finlandese, si pensa che ad architettare il tutto sia stato un “dipendente statale“.

Il ministero degli Esteri finlandese ha affermato che le vittime sono state prese di mira attraverso il software Pegasus sviluppato dalla società di spyware israeliana NSO Group. Il software può infiltrarsi senza problemi in un telefono cellulare e consentire ai suoi operatori di accedere ai contenuti del dispositivo e alla cronologia delle posizioni.

“Il malware altamente sofisticato ha infettato i telefoni Apple o Android degli utenti senza che loro se ne accorgessero e senza alcuna azione da parte dell’utente“, ha affermato il ministero degli Esteri in una dichiarazione che è stata anche twittata. “Attraverso lo spyware, gli hacker potrebbero essere stati in grado di raccogliere dati dal dispositivo e sfruttarne le funzionalità“.

Un caso che ha suscitato molti sospetti

Jarmo Sareva, ambasciatore finlandese per la sicurezza informatica, non rivelerà i dati raccolti, ma ha affermato che secondo i protocolli governativi le informazioni trasmesse per telefono devono essere pubbliche o classificate al livello più basso.

“Come sapete, lo spyware Pegasus prende il telefono sotto il suo controllo“, ha detto Sareva. “Anche il microfono e la fotocamera di questi dispositivi venivano spiati”.

Alla domanda su chi si credeva ci fosse dietro lo spionaggio informatico, ha detto: “Abbiamo i nostri sospetti, ovviamente”, ma ha rifiutato di approfondire.

Il ministero degli Esteri ha detto che stava indagando sul caso dallo scorso autunno.

Antti Pelttari, direttore del servizio di sicurezza e intelligence finlandese, in seguito ha affermato che dietro l’hack c’era probabilmente “un dipendente statale di qualche tipo“.