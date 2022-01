Sky ha messo in campo una rinnovata offerte per la tv satellitare nel corso di questi primi giorni del nuovo anno. La piattaforma satellitare anche nel 2022 deve rinunciare ai diritti tv per la Serie A, con il massimo campionato di calcio che sarà ancora in esclusiva su DAZN.

Sky, il 2022 inizia con questo servizio gratis

Per evitare un’emorragia di clienti, da alcuni mesi a questa parte, Sky ha deciso di rivedere la sua strategia commerciale, anche con il lancio dei nuovi listini Smart. Per la prima volta dopo anni, infatti, i costi della tv satellitare sono rivisti al ribasso.

Grazie ai listini Smart, gli utenti potranno pagare un costo ridotto per il ticket Sport, per un costo pari a 16,90 euro. Gli sconti sono previsti anche per il ticket Cinema con un prezzo pari a 10,90 euro. Interessante anche il costo per il pacchetto base, quello per serie tv ed intrattenimento, con una spesa di 14,90 euro. Per il calcio, invece, previsto un prezzo di 5 euro al mese.

Gli utenti della tv satellitare avranno a loro disposizione in questa stagione invernale anche un ulteriore servizio. La funzione Sky Go Plus sarà presente in tutti i pacchetti completamente a costo zero, senza alcuna differenza in base ai ticket previsti dagli abbonamenti.

Le nuove condizioni condizioni hanno infatti eliminato il prezzo mensile di Sky Go Plus, precedentemente pari a 5 euro. I clienti potranno seguire tutti i titoli in streaming ed associare al profilo satellitare 4 dispositivi mobili diversi e guardare eventi in diretta o in streaming sino a due device contemporaneamente, anche con la modalità offline.