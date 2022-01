La nuova serie di top di gamma Samsung Galaxy S22 sarà lanciata tra soli pochi giorni. Dopo mesi di attesa quella che sarà la data ufficiale dell’evento Galaxy Unpacked dedicato ai tre dispositivi sembra essere confermata.

Samsung annuncerà i suoi Galaxy S22 tra soli pochi giorni!

Si terrà martedì 9 febbraio il Galaxy Unpacked dedicato alla nuova serie Samsung Galaxy S22. I tre dispositivi saranno annunciati durante un evento online che darà modo di conoscerne tutti i particolari. Buona parte dei dettagli dei tre smartphone sono stati già riferiti dalle indiscrezioni emerse nel corso dei mesi passati e a breve sarà possibile confermare l’attendibilità di quanto trapelato.

Sappiamo che Samsung procederà con il lancio di tre smartphone: una versione base, un modello Plus e un Galaxy S22 Ultra. Quest’ultimo ha attirato particolare attenzione per via delle sue particolarità che sembrano renderlo molto simile ai dispositivi della serie Galaxy Note. Lo stesso nome dello smartphone è stato inizialmente messo in dubbio poiché diverse voci ritenevano probabile la denominazione Galaxy Note S22. Samsung sembra però distinguere nettamente il suo top di gamma dalla serie Note ma ne riprende alcune caratteristiche, come la presenza di un alloggiamento per la S Pen.

Tutti i particolari saranno accuratamente presentati dal colosso durante l’evento di lancio del 9 febbraio. Leaker come Evan Blass e Ice Universe si dimostrano d’accordo sulla data dell’evento di presentazione, così come il grafico Technizo Concept che propone dei rendering nei quali si mostrano nuovamente i tre dispositivi e nei quali appare la data dell’Unpacked e l’ora.