L’operatore virtuale PosteMobile, dopo aver prorogato l’offerta dedicata a tutti i nuovi clienti in portabilità, la Creami WOW 10 GB, ha recentemente deciso di prorogare, fino al 12 febbraio 2022, anche la gamma di offerte Casa.

Come in precedenza, per sottoscrivere queste offerte è possibile sia attivare una nuova linea che richiedere la portabilità del numero da un altro operatore. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

PosteMobile proroga anche la gamma Casa

Partendo con Casa e Casa Facile, in primo luogo si specifica che queste offerte prevedono esclusivamente il telefono fisso, senza alcun modem Wi-Fi. PosteMobile Casa può essere attivata al costo di 20,90 euro al mese invece di 26,90 euro mensili, con costo di attivazione gratuito invece che a 29 euro. PosteMobile Casa Facile prevede invece un prezzo di 14,90 euro al mese, anziché 20,90 euro mensili, mentre per il contributo di attivazione sono richiesti 29 euro una tantum.

PosteMobile Casa Facile propone invece chiamate illimitate verso numeri nazionali esclusivamente di rete fissa, anche in questo caso senza scatto alla risposta. Le chiamate verso numeri mobili non sono quindi incluse, ma il cliente può comunque usufruirne a consumo con un costo di 19 centesimi di euro al minuto, tariffato sugli effettivi secondi di conversazione. Per quanto riguarda i servizi, PosteMobile Casa include chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali sia fissi che mobili, senza scatto alla risposta.

A differenza delle due offerte sopra riportate, con Casa Internet viene messo a disposizione anche un modem Wi-Fi, oltre che il telefono fisso incluso in ogni caso. PosteMobile Casa Internet è ancora attivabile al costo promozionale di 26,90 euro al mese, anziché 30,90 euro mensili, con un contributo di attivazione pari a 59 euro una tantum. Passando invece ai servizi inclusi, Casa Internet comprende chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta, oltre che internet illimitato fino in 4G+ con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.