L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare nuovamente la propria offerta dedicata ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero. Stiamo parlando di Creami WOW 10 GB.

Quest’ultima sarà infatti disponibile fino al prossimo 8 febbraio 2022, salvo ulteriori proroghe. Ricordiamoci insieme cosa prevede l’offerta.

PosteMobile proroga la Creami WOW 10 GB

Con l’offerta Creami Wow 10GB, l’operatore propone un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico internet mobile al prezzo di 4,99 euro al mese. L’attivazione può essere effettuata direttamente online nel sito ufficiale di PosteMobile, con anche la possibilità di lasciare i propri dati per essere ricontattati da un consulente telefonico.

Il costo della SIM è ancora pari a 20 euro, di cui 10 euro di attivazione e 10 euro per la prima ricarica. Riguardo invece al rinnovo mensile, il pagamento avviene con addebito su credito residuo. Il bundle dati è composto da 5 Giga di base e un bonus di 5 Giga aggiuntivi, erogati entro 24 ore dall’attivazione della SIM.

In ogni caso, al superamento del bundle dati è previsto il blocco della connessione, ma in questo caso il cliente può attivare l’opzione Giga Extra, ottenendo 1 Giga di traffico dati a 1,99 euro. Una volta consumato anche questo, è possibile acquistare un ulteriore Giga allo stesso costo. Per scoprire maggiori dettagli sull’offerta, visitate il sito ufficiale dell’operatore.