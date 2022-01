Omicron, la variante del Covid prenderà tutta Europa: le parole dei virologi

Non si parla ormai d’altro all’interno dei notiziari ma anche nei bar e per le strade: il virus continua a correre rapidamente.

La flessione dei numeri lascia ben sperare, ma a quanto pare Omicron circola abbondantemente in tutto il mondo. La nuova variante del Covid, almeno ristrettamente al continente europeo, potrebbe ben presto fare man bassa contagiando tutti. Queste sono le parole da parte dell’esperto di virologia Matteo Bassetti:

“La variante Omicron è decisamente meno aggressiva, ma molto più contagiosa. È evidente che questa variante colpirà tutti e quindi se ne dovranno fare una ragione soprattutto quelli che non si sono vaccinati. Sia i vaccinati, sia i non vaccinati ragionevolmente incontreranno questo virus già entro l’inizio delll’estate. Entro fine inverno e inizio primavera, avremo senza nessun dubbio l’immunità di gregge”.

Omicron avanza: il Covid colpisce tutti ma con il vaccino sono quasi totalmente scongiurati i rischi

Non hanno tardato ad arrivare le rassicurazioni provenienti dalla campagna vaccinale, la quale procede in maniera spedita. Secondo le ultime statistiche infatti coloro che non risultano vaccinati possono avere il rischio di finire in ospedale 30 volte di più rispetto ad una persona che ha completato l’intero ciclo.

“Entro l’inizio della primavera, il 95% degli italiani sarà protetto dal virus o attraverso la vaccinazione o attraverso la malattia naturale. Ricordiamo che sia la vaccinazione, sia l’immunità naturale, cioè quella che si ha dopo la guarigione, ci difendono dalle forme gravi della malattia. Poi, se anche ci contageremo due volte all’anno (con sintomi influenzali), non credo sia un problema. Il rischio resta per chi finisce in ospedale”.