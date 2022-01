Ultimamente le voci attorno alla compagnia Nvidia si sono intensificate dopo la promessa per l’arrivo della funzionalità di game streaming GeForce Now su TV LG. A seguito di questa notizia si sono appresi anche i requisiti necessari per intercedere nell’utilizzo della funzionalità IA Upscaling che arriverà su PC con l’introduzione del tanto atteso aggiornamento alla versione 2.0.37 dell’applicazione in distribuzione nel corso di queste ultime ore.

Grazie a tale implementazione si potrà godere di una migliore qualità visiva generale con il supporto di un’intelligenza artificale particolarmente avanzata che ottimizza la risposta della GPU nell’elaorazione dei dati, ora descritta dalle pagine di supporto dell’azienda come segue:

“Questa modalità è disponibile solo per utenti PC con GPU Nvidia selezionate o su Nvidia Shield TV. Introdotta per la prima volta su Nvidia Shield TV , la modalità che utilizza l’intelligenza artificiale sfrutta la potenza di calcolo della GPU per trasmettere i contenuti attraverso un modello di rete neurale appositamente addestrato. Ciò produce un’incredibile nitidezza e dettagli migliorati che nessuna tecnologia tradizionale può ricreare. La modalità avanzata con intelligenza artificiale è disponibile solo per l’upscaling dei contenuti”.

Requisiti per IA Upscaling Nvidia GeForce Now

E veniamo quindi ai requisiti necessari per sfruttare al massimo l’elaborazione IA Upscaling con le GPU a marchio Nvidia su PC:

GPU: GeForce RTX serie 30, RTX serie 20, GTX serie 16, GTX 1080 Ti, GTX 1080 o Titan

OS: Windows 10 o versioni successive

Driver: GeForce Driver dalla versione R460.82 a seguire



Chi utilizza il servizio può beneficiare anche della modalità avanzata, attraverso cui si effettua il ricampionamento di Lanczos per ottenere una migliore qualità visiva dei contenuti.