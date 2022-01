MediaWorld si avvicina il più possibile alle ultime offerte delle dirette concorrenti del mercato, lanciando una campagna promozionale infarcita di sconti pazzi su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, come ad esempio smartphone di ultima generazione.

Il volantino riprende la propria corsa verso l’Olimpo della rivendita, con un volantino molto interessante, sebbene numericamente limitato ad un quantitativo ristretto di modelli in vendita. I prezzi sono bassissimi, con possibilità di acquisto tramite il sito ufficiale, e spesso spedizione gratuita verso il proprio domicilio.

Non perdetevi le nuove offerte Amazon, e ricevete anche i codici sconto gratis, correndo ad iscrivervi al nostro canale Telegram.

MediaWorld: quante offerte con i migliori prezzi del momento

Sconti assurdi attendono tutti gli utenti da MediaWorld, il focus dell’azienda riguarda più che altro la fascia intermedia della telefonia mobile, sebbene comunque i modelli garantiti abbiano generalmente prestazioni particolarmente elevate. Il prodotto assolutamente da non perdere di vista, è forse l’Oppo reno6, un top di gamma a tutti gli effetti, per quanto riguarda la specifiche tecniche, commercializzato invece a soli 429 euro.

Sempre all’interno del medesimo volantino, sono anche presenti soluzioni decisamente più economiche, come Wiko Y52, Xiaomi Redmi Note 10, Oppo A74, Realme 8i o anche Wiko Y82. Tutti i prodotti sono distribuiti alle condizioni indicate in precedenza, ovvero sono no brand, con garanzia di 24 mesi. Se volete racimolare nuovi dettagli ed informazioni in merito alla corrente campagna promozionale, che ricordiamo essere attiva in esclusiva online sul sito ufficiale, non dovete fare altro che aprire le pagine sottostanti.