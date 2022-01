Apple si sta per confermare ancora una volta come società piuttosto avanti nell’innovazione rispetto al concorrente Android. Sembra proprio che gli utenti si possano aspettare l’arrivo della funzione iPhone POS da un momento all’altro.

La storica casa di Cupertino, infatti, ha annunciato lo sviluppo di una tecnologia che consente di trasformare lo smartphone in un lettore grazie all’implementazione di un ricevitore esterno che effettua la lettura interattiva delle carte di pagamento. Una novità assoluta e senz’altro gradita dal pubblico della grande mela addentata. Scopriamo quali sono le prossime novità in casa Apple.

iPhone come un POS grazie alla funzione presto in arrivo

La brama di popolarità ed innovazione dell’azienda di Tim Cook non accenna a far registrare battute d’arresto. Secondo un recente report di Bloomberg, infatti, la funzionalità per trasformare iPhone in ricevitori POS è in arrivo senza necessità di implementare hardware aggiuntivo. Al momento gli iPhone consentono di effettuare pagamenti tramite il circuito Apple Pay. L’idea di fondo per il futuro è quella di convertire i chip NFC per il funzionamento POS.

Una possibilità che aleggiava già quale anno addietro quando ancora i metodi di pagamento contactless e digitali non avevano preso radicalmente piede come ai giorni nostri. Con l’attuale evoluzione la necessità di implementare un sistema simile si fa sempre più verosimile in virtù anche dell’acquisizione di Mobeewave. Basterà un semplice aggiornamento sebbene al momento non siano chiare le dinamiche ed il range di compatibilità verso i servizi collegati.

Apple non arriva comunque per prima in quanto Samsung è reduce da un progetto simile datato 2019 che ha visto protagonisti i Galaxy complici di Mobeewave. Ma sarà Apple ad uscire vittoriosa in questo nuovo contesto di cui abbiamo avuto uno stralcio dopo l’analisi della Beta iOS 15.4. Ulteriori dettagli in arrivo. Che ne pensate? Spazio ai commenti.