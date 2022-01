Iliad ha presentato una serie di grandi novità già nel corso di questo primo mese del 2022. Il lancio della Fibra ottica, ufficializzato con la tariffa Iliad Box, rappresenta un grande passo in avanti per l’operatore francese.

Sempre in questo Gennaio, gli utenti hanno ritrovato una tariffa molto vantaggiosa nel campo della telefonia mobile come la Giga 120. Questa tariffa prevede chiamate e SMS infiniti con 120 Giga per internet al costo di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, le migliori offerte dopo la Fibra ottica

La Giga 120 non è l’unica proposta di Iliad nel campo della telefonia mobile. Gli utenti, infatti, avranno a loro disposizione altre due tariffe con la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 è subentrata nei listini di Iliad al posto della Giga 50. I clienti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 80 Giga per la navigazione internet con 6 Giga per la connessione in internet dall’estero. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Altra promozione da considerare novero dei listini di Iliad è la Giga 40. Questa promozione prevede un costo di 6,99 euro ogni trenta giorni. Gli abbonati avranno a loro disposizione consumi illimitati per le telefonate, SMS verso tutti e 40 Giga per internet.

Per tutte le tariffe di Iliad, siano essere la Giga 120 così come la Giga 40 e la Giga 80 è previsto un costo di attivazione una tantum. Il prezzo da pagare per i clienti sarà di 10 euro per la ricezione della SIM.