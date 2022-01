Nonostante sia il browser più utilizzato in tutto il mondo, Google Chrome fino ad ora non ha mai previsto alcun avviso di conferma prima di chiudere tutte le finestre aperte.

Sicuramente vi sarà capitato almeno una volta di chiudere erroneamente le finestre e dover andare a riaprirle con il magico tasto “ripristina”. A breve non sarà più necessario, perché Chrome vi chiederà conferma prima di chiuderle.

Google Chrome chiederà conferma prima di chiudere tutte le schede

Google ha finalmente iniziato a sviluppare una finestra di conferma dell’azione su Android. A meno che non si imposti Chrome in modo che inizi con la sessione precedente su desktop, le schede aperte non verranno ripristinate dopo averle chiuse, ma Chrome su Android non supporta opzioni di avvio come su desktop.

Quando si chiuderanno tutte le schede toccando la relativa opzione nel menu a tre punti, in futuro verrà visualizzata una notifica che consentirà di annullare l’azione, oppure confermarla. Al momento questa funzionalità sperimentale è attivabile tramite il relativo flag nella versione 100 di Google Chrome Canary.

In attesa che venga rilasciata per la versione stabile del browser è possibile provarla in anteprima digitando chrome://flags nella barra indirizzi di Chrome Canary e cercando la funzionalità Close all tabs modal dialog utilizzando lo strumento di ricerca presente nella pagina, dopodiché basterà selezionare Enabled dal relativo menu a tendina e infine riavviare il browser per rendere effettiva la modifica.