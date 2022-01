I prezzi attivati da Expert raggiungono livelli incredibilmente bassi, sopratutto se confrontati con le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, i quali garantiscono l’accesso ad un numero elevato di prodotti di fascia alta.

Tutti gli sconti che andremo a raccontare nell’articolo, lo ricordiamo, sono attivi anche online sul sito ufficiale, è bene sapere che gli acquisti potranno essere completati dal divano di casa, avendo la certezza di ricevere la merce presso il domicilio, previo pagamento delle spese di spedizione. Non mancano ovviamente la rateizzazione senza interessi, al superamento dei 199 euro di spesa, e la variante no brand per la telefonia mobile.

Expert: attenzione a queste nuove splendide offerte

Expert convince un numero sempre più grande di utenti all’acquisto con le proprie offerte molto speciali, all’interno del volantino spicca chiaramente l’ultimo samsung galaxy S21 FE, un top di gamma a tutti gli effetti, appena reso disponibile sul mercato nazionale, commercializzato a 699 euro.

Per coloro che invece non vorranno spendere più di 400 euro, ecco arrivare un lungo elenco di promozioni altrettanto interessanti, capitanate dall’ottimo Galaxy S20 FE, seguito a ruota da Galaxy A52s, Huawei Nova 9 o anche il Motorola E40. Tutti i prodotti sono commercializzati, come al solito del resto, nella loro variante no brand e con garanzia di 24 mesi. Se volete conoscere da vicino i singoli prezzi, ricordatevi di aprire il seguente link diretto al sito ufficiale dell’azienda, vi aspettano le migliori offerte.