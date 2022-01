Euronics strizza l’occhio a tutti gli utenti interessati all’acquisto di un nuovo smartphone, ma sempre particolarmente attenti al risparmio, o comunque al desiderio di non spendere cifre troppo elevate, nel momento in cui effettueranno l’ordine.

La campagna promozionale risulta essere attualmente disponibile in esclusiva nei singoli punti vendita, ricordando infatti che tutti i prodotti vengono commercializzati con la solita garanzia di 24 mesi, la quale prevede la possibilità di riparazione gratuita per ogni difetto di fabbrica registrato. Coloro che andranno a spendere una cifra immediatamente superiore ai 199 euro, potranno inoltre richiedere la rateizzazione senza interessi.

Euronics: le nuove offerte con le migliori offerte

Il volantino Euronics si concentra su un numero sempre maggiore di prodotti, svariando il più possibile tra le categorie merceologiche proposte. Osservando ad esempio il mondo della telefonia mobile, notiamo prima di tutto la presenza di due modelli da meno di 299 euro, entrambi con discrete prestazioni generali, ed in un caso connettività 5G. I modelli in questione sono Xiaomi redmi Note 10S e Xiaomi Mi 11 Lite 5G, entrambi disponibili no brand con garanzia di 24 mesi.

Sempre all’interno della campagna promozionale, spiccano poi soluzioni legate a categorie differenti, come ad esempio l’ultimo TV LED di casa LG, nella variante da 45 pollici, in vendita a 699 euro. Questo è solamente un piccolo esempio di ciò che effettivamente vi attende da Euronics, scoprite tutto il resto aprendo le pagine che trovate elencate al link seguente.