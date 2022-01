Le nuove offerte lanciate nel periodo da Esselunga riescono a convincere sempre più utenti ad acquistare la tecnologia, garantendo difatti ai consumatori un risparmio importante, sia nel momento in cui volessero mettere le mani su top di gamma, che su prodotti decisamente più economici.

La nuova idea di uno dei supermercati più apprezzati del periodo, risulta essere attiva, come al solito del resto, in esclusiva nei singoli punti vendita, i quali permettono ai consumatori di godere di tutti i prezzi, senza limitazioni in merito alle scorte effettivamente disponibili. Per il resto, i prodotti sono sempre distribuiti con garanzia di 24 mesi, e nella loro variante no brand, che propone quindi aggiornamenti tempestivi, in confronto alle medesime versioni brandizzate.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram, potrete ricevere codici sconto Amazon gratis e scoprire le offerte più pazze.

Esselunga: attenzione alle nuove offerte, sono strepitose

Le nuove offerte raccolte all’interno dell’ultimo volantino Esselunga, permettono agli utenti di mettere le mani su prodotti decisamente interessanti, anche disponibili a prezzi abbastanza contenuti. E’ questo il caso di Xiaomi Mi 11 lite 5G, un terminale richiestissimo data la presenza di display AMOLED, connettività 5G e sopratutto fotocamera principale da ben 64 megapixel.

Le alternative proposte da Esselunga sono decisamente più economiche, e sono rappresentate ad esempio dal Galaxy A03s, un prodotto che viene effettivamente proposto a soli 130 euro, con alle spalle specifiche di tutto rispetto, almeno in confronto al prezzo finale di vendita dello stesso. Se volete approfondire la conoscenza del volantino, ricordatevi di aprire il prima possibile le nuove offerte che trovate elencate qui.