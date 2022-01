CoopVoce interviene e batte Iliad: ecco le Evolution con 30 euro in regalo

Non bisogna dare per scontato che solo quei gestori famosissimi riescano a portare benefici ai clienti che sottoscrivono le loro promozioni. Esistono anche quelle realtà alternative come ad esempio quella rappresentata dei gestori virtuali, che riescono a dare manforte a quella voglia di risparmio ma allo stesso tempo di conservare la qualità.

CoopVoce ne è il perfetto esempio se solo si pensa che le sue offerte arrivano fino a 100 giga. Quelle appartenenti alla linea Evolution sono ancora disponibili, con l’offerta da 100 giga che consente di avere anche 30 € di credito residuo in regalo.

CoopVoce: le sorprendenti Evolution sono ancora disponibili ai prezzi migliori, ecco l’elenco

Le offerte qui in basso sono direttamente disponibili sul sito ufficiale e possono essere sottoscritte da chiunque senza limitazioni in base al gestore di provenienza. CoopVoce non ha ufficializzato al momento una data di scadenza.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

Prezzo mensile: 4,50 euro al mese per sempre

Ovviamente tutti gli utenti avranno diritto all’applicazione ufficiale per monitorare tutti i dati inerenti alla propria offerta.