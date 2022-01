Un elenco davvero da non perdere vi attende direttamente da Coop e iPercoop, i prezzi sono bassi su alcuni degli smartphone più interessanti e richiesti del periodo, grazie ad una lunga serie di riduzioni da non perdere assolutamente di vista.

L’aspetto più importante della recente campagna promozionale, consiste nella possibilità di acquisto in ogni negozio in italia, dovete infatti sapere che tutti i prezzi sono validi ovunque sul territorio, con l’aggiunta di alcuni plus. In primis è prevista la garanzia di 24 mesi su ogni ordine, il Tasso Zero può essere richiesto al superamento dei 199 euro di spesa, ed infine tutta la telefonia mobile è no brand.

Coop e Ipercoop: le nuove offerte con i prezzi del periodo

Coop e Ipercoop spiazzano tutti con il lancio di un volantino interessante, sebbene sia interamente mirato verso la fascia bassa della telefonia mobile. Dovete sapere, infatti, che sarà possibile acquistare al massimo un samsung Galaxy A12, pagandolo non più di 149 euro. Nonostante tutto, il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole, poiché presenta discrete prestazioni generali, nonché un comparto fotografico di tutto rispetto.

Rientrando al di sotto dei 100 euro, ecco arrivare un’altra coppia di prodotti da non perdere, stiamo parlando di ZTE Blade A31 e Xiaomi Redmi 9 AT; chiaramente le loro prestazioni sono inferiori rispetto al precedente, ma restano ugualmente molto interessanti.