Il nuovo volantino Carrefour è uno dei migliori dell’ultimo periodo, in quanto presenta al proprio interno prezzi decisamente concorrenziali, anche applicati su prodotti generalmente economici ed alla portata di tutti gli utenti.

La campagna promozionale punta proprio a soddisfare le esigenze, e le richieste, di coloro che non vogliono spendere troppo sull’acquisto di uno smartphone, pur comunque pretendendo prestazioni generalmente accettabili. Gli acquisti potranno essere completati in esclusiva nei punti vendita, senza differenze particolari in relazione al socio di appartenenza.

Carrefour: il volantino con tutte le migliori offerte

Occasioni infine da Carrefour con l’ultimo grande volantino che vede scontare alcuni dei prodotti più richiesti ed interessanti, tra questi spicca chiaramente l’eccellente Apple iPhone 13, un modello dalle prestazioni incredibilmente elevate, per il quale gli utenti dovranno pagare 1059 euro, godendo nel contempo della variante da 128GB di memoria interna. Sempre per quanto riguarda i prodotti Apple, notiamo anche la presenza di iPhone X, nella variante ricondizionata, in vendita a 369 euro.

Ottime sono anche le riduzioni applicate sui prodotti con sistema operativo Android, il focus in questo caso è mirato verso la fascia media, ovvero su dispositivi da meno di 400 euro. I due più interessanti sono la coppia Oppo A74 e Galaxy A32, senza comunque dimenticarsi di Xiaomi Redmi 9AT, Redmi Note 10 5G, Realme C21Y, Alcatel 1SE o simili. La nuova campagna promozionale può ad ogni modo essere sfogliata nel dettaglio a questo link, riuscendo a scoprire in esclusiva quali sono i prezzi più bassi.