La nuova stangata sui conti degli italiani riguarda i carburanti. Con il caro prezzo previsto per le materie prime, anche il costo dei carburanti, tra cui benzina e diesel, è aumentato in maniera esponenziale nel corso delle ultime settimane. Nuovi rincari in questo senso sono previsti anche nel mese di Febbraio.

Benzina e diesel, i costi da record nel nuovo anno

Anche al netto degli ultimi giorni del 2021, in queste prime settimane del 2022 sono segnalati nuovi picchi per i costi della benzina. In Italia, il prezzo medio di un litro per la benzina è di 1,759 euro con la modalità del self service. Il costo può anche superare gli 1,80 euro al litro in caso di modalità servito.

Lo scenario è molto simile anche per il diesel. In questo caso, il costo previsto per un litro di carburante è di 1,60 euro per la modalità self service su media azionale. In caso di modalità servito, il costo può issarsi sino a 1,70 euro.

I rincari sui costi della materie prime hanno portato anche ad un incremento per i carburanti alternativi come il gas GPL: in questo caso il prezzo è aumentato sino ad 0,82 centesimi al litro. Il prezzo del metano invece è raddoppiato nel giro di pochi mese ed oggi indica una quota pari a 1,50 euro per un litro.

A causa dei rincari per i costi dei carburanti, le associazioni dei consumatori stanno cercando una sponda verso il Governo per ottenere bonus come quelli previsti per le forniture energetiche domestiche. La risposta dell’esecutivo ad ora non sembra essere positiva.