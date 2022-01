Le offerte di casa Bennet fanno impazzire gli utenti, arrivano difatti incredibili prezzi bassi applicati su alcuni prodotti di altissimo livello, i quali garantiscono un risparmio notevole per i vari consumatori che decidono di affidarsi al negozio fisico.

E’ importante sapere, infatti, che tutti gli acquisti potranno necessariamente essere completati in esclusiva nei punti vendita, poiché gli stessi prezzi non risultano essere minimamente attivi online sul sito ufficiale. I prodotti sono sempre distribuiti nelle loro varianti no brand, e con alle spalle una incredibile garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale è perfetta per coprire gli eventuali difetti di fabbrica.

Bennet: le nuove offerte sono tra le migliori del periodo

Bennet sorprende profondamente gli utenti con una campagna promozionale dalla doppia anima, da un lato è infatti possibile trovare l’Apple iPhone 13, un vero e proprio best buy, appena lanciato sul mercato nazionale, e con il quale si spenderanno 879 euro per godere di prestazioni interessanti (ed anche 128GB di memoria interna).

Dall’altro, invece, arriva il Samsung Galaxy A12, questi è un dispositivo decisamente più economico, viene commercializzato a 179 euro, e presenta al proprio interno specifiche che garantiscono buone prestazioni, se confrontate con il prezzo finale di vendita (oltre all’interfaccia proprietaria Samsung). Per i dettagli dell’ottima campagna promozionale di Bennet, ricordatevi direttamente delle pagine del volantino, disponibili a questo link. Gli acquisti potranno essere sempre effettuati solo in negozio, non sul sito ufficiale, mentre tutti i prodotti sono commercializzati alle specifiche indicate in precedenza.