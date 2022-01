Una nuova funzionalità particolarmente interessante potrebbe approdare sulle prossime generazioni di Apple AirPods. Il colosso di Cupertino ha brevettato di recente una nuova tecnologia che permetterebbe agli auricolari di riconoscere chi li indossa per tutelare la privacy e garantire una maggiore sicurezza degli utenti: ecco tutti i dettagli fino ad ora noti!

Apple AirPods: il brevetto descrive una nuova tecnologia che intensifica la privacy!

Il brevetto registrato da Apple descrive una tecnologia destinata agli AirPods che, tenendo conto di alcuni fattori, come l’atteggiamento dell’utente e il tono della voce, sembra essere in grado di riconoscere chi indossa gli auricolari. Lo scopo della novità pensata dal colosso di Cupertino sarebbe quello di garantire una maggiore privacy e sicurezza ai suoi utenti poiché, tramite il riconoscimento automatico dell’utente, gli AirPods sarebbe in grado di riprodurre o meno i messaggi vocali o il contenuto delle notifiche tramite Siri. Inoltre, la novità potrebbe dimostrarsi altrettanto utile in caso di smarrimento.

Apple potrebbe avere intenzione di introdurre la novità sulla prossima generazione di AirPods ma a riguardo non vi sono ancora particolari informazioni. Il colosso potrebbe accantonare il progetto o dedicarsi ad esso soltanto in futuro. Una funzione simile potrebbe comunque attirare l’attenzione di tutti i possessori di AirPods che, pur condividendo gli auricolari con amici o parenti, vedranno garantita la loro privacy.

Senza alcun dubbio, qualora Apple volesse realmente procedere con la messa a punto della novità, emergeranno maggiori dettagli circa i progressi compiuti dal colosso e quella che potrebbe essere la nuova generazione di auricolari destinata a tale funzione.