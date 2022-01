Un inedito malware Android esprime un notevole potenziale negativo in grado di attaccare il conto in banca procedendo allo svuota tutto. A segnalare la nuova minaccia è la nota società di sicurezza Kaspersky che per prima l’ha osservata nel lontano 2019.

A riprendere il discorso in ottica truffe è la compagnia Cleafy Labs che ne risegnala l’azione nefasta includendo anche una nuova variante. Oltre a svuotare il conto in banca sembra che il temibile componente aggredisca gli smartphone provvedendo ad effettuare un pericolosissimo reset ai dati di fabbrica. Detto in altre parole, prima ruba tutto e poi si disfa delle prove mandando nell’oblio digitale tutti i vostri importanti dati e le app installate. Davvero infido. Qualcosa da cui stare molto alla larga.

Malware Android più pericolosi: svuotano il conto e poi spariscono nel nulla

Terra bruciata per gli utenti Android infettati da Brata, un virus che tra le sue facoltà annovera anche la capacità di sparire nel nulla dopo aver aggredito con ferocia. Anche in Italia la minaccia si fa sempre più consistente. Si fa carico di monitorare i conti correnti delle vittime eseguendo un costante tracking delle attività bancarie e della posizione GPS con una precisione disarmante.

La buona notizia è che è esente da Play Store ma si può rinvenire in market store alternativi in allegato ad alcun app. Ci si arriva tramite un SMS fasullo che fa scattare la frode passando per l’installazione e la concessione dei permessi sul dispositivo. Consigliamo sempre di affidarsi al Play Store per le installazioni e di mantenere un profilo conservativo rispetto ad eventuali messaggi promozionali che possono portare a spiacevolissime conseguenze.