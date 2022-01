Xiaomi Service +: ecco la nuova applicazione del colosso

Il colosso cinese Xiaomi ha appena presentato la nuova app Xiaomi Service+ tramite la quale i clienti potranno ottenere assistenza via chat, consultare preventivi e prezzi dei ricambi e prenotare riparazioni, installazioni e dimostrazioni.

Il servizio è molto semplice ed i passaggi per ottenere assistenza su qualsiasi dispositivo marchiato dall’azienda in possesso sono davvero pochi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi ha lanciato l’applicazione Service +

Una volta effettuato l’accesso tramite account Mi, gli utenti possono aggiungere i propri dispositivi scansionando o inserendo il relativo IMEI o numero di serie e successivamente saranno in grado di accedere ai ticket di supporto che verranno visualizzati nelle sezioni “Attivo” e “Completato” a secondo del loro stato.

L’app Xiaomi Service+ offre quattro categorie per i prezzi dei pezzi di ricambio che includono smartphone, smart TV, notebook e prodotti Ecosystem come robot aspirapolvere e purificatori d’aria. L’app consente infine di localizzare i centri di assistenza nelle vicinanze concedendo le autorizzazioni relative alla posizione o inserendo un codice postale.

L’app Xiaomi Service+ è già disponibile tramite Google Play Store e può essere installata su qualsiasi smartphone che esegue Android 5.0 o versioni successive, ma per il momento è disponibile solo per il mercato indiano. Non è dato sapere se e quando sarà disponibile in altri mercati come Europa e soprattutto Italia. Sicuramente vi terremo aggiornati sugli sviluppi.