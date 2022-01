Il volantino presentato in questi giorni da Trony, è uno dei migliori che effettivamente si sia mai visto sul territorio nazionale, data la presenza di un numero imprecisato di riduzioni di prezzo, affiancate da sconti sempre alla portata dei vari utenti in Italia.

Tutti i prezzi possono essere tranquillamente ribassati, almeno in confronto al listino originario, raggiungendo sconti incredibili ed accattivanti per la maggior parte di noi. Coloro che vorranno effettivamente ricorrere all’acquisto, devono comunque sapere essere possibile recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, senza differenze territoriali o similari.

Trony: che occasione, i prezzi sono molto bassi

Un volantino così bello ed interessante era da tempo che non lo vedevamo, sebbene comunque il meccanismo non appaia essere particolarmente strano o innovativo. Il consumatore che vuole approfittarne, infatti, si ritrova a potersi recare personalmente in negozio, ed aggiungere al carrello praticamente tutto ciò che desidera, senza limitare la scelta a specifiche categorie merceologiche.

Superato “l’ostacolo”, la strada appare essere completamente in discesa, poiché in cassa verrà ricevuto uno sconto fisso prestabilito, e direttamente proporzionale alla spesa effettivamente sostenuta. In particolare i tagli preposti sono: 4600, 2400, 1200, 600 e 300 euro, per una riduzione del valore di 1200, 550, 250, 100 e 30 euro.

Sottolineiamo che lo sconto non sarà cumulabile, e che sopratutto verrà applicato sul medesimo scontrino, non verranno emessi buoni o bonifici bancari postumi all’effettiva data d’acquisto. Le informazioni necessarie a comprendere appieno la campagna promozionale, sono raccolte nell’articolo, in particolar modo a questo link.