La stagione degli aumenti di prezzo per gli italiani nel corso di questo 2022 riguarda anche gli utenti nel campo della telefonia mobile. Nella fattispecie, sono attesi aumenti di prezzo per tutti gli utenti di TIM. Il gestore italiano, nel corso di questa stagione invernale, ha infatti previsto una serie di rincari sui costi per alcune sue promozioni.

TIM, il costo extra di 2 euro su queste tariffe per l’inizio del 2022

La linea di TIM è quella di modificare i costi relativi alle tariffe low cost legate alla portabilità del proprio numero di telefono. Nel dettaglio, subiranno variazioni di prezzi alcuni clienti che hanno attivato nelle precedenti settimane le seguenti tariffe: TIM Supreme, la Five IperGo e la Iron.

I clienti di TIM che hanno attivato nelle scorse settimane queste tariffe potranno subire un cambio di prezzo sino a 2 euro ogni trenta giorni. Per gli utenti però c’è una compensazione in termini di consumi. TIM infatti assicura un extra di 20 Giga per la navigazione internet.

La quota opzionale per la navigazione internet si aggiunge in automatico su quei profili che hanno subito una rimodulazione di prezzo. La quota dei 20 Giga altresì si aggiunge a quella già prevista con la propria ricaricabile.

Le rimodulazioni di TIM sui listini riguarda soltanto la platea dei vecchi clienti. Per i nuovi clienti, invece, il provider ha deciso di confermare la sua politica di costi bloccati per il primo semestre di abbonamento. Nei sei mesi dalla sottoscrizione della SIM quindi non sono previsti extra da pagare rispetto ai costi d’apertura.